Previsão do signo de Escorpião para hoje, 5 de fevereiro

A Lua cresce no signo de Touro, inaugurando uma fase de sete dias muito propícia para ações concretas. É o momento de começar a materializar suas ideias, mas de forma planejada e cautelosa. A energia taurina pede um passo de cada vez: avance, sim, mas de olho nos detalhes e sem atropelos.



Ao mesmo tempo, Vênus em Áries traz uma dose extra de coragem e impulsividade. Esse impulso ariano pode ser positivo para sair da inércia ou dar aquele “empurrão” na hora de iniciar projetos, porém é importante equilibrar a pressa com a persistência de Touro.



A conjunção da Lua com Urano indica um chamado para a inovação e para a quebra de padrões antigos. Como Urano rege a energia aquariana, você pode sentir vontade de fazer algo diferente ou buscar soluções criativas. Porém, lembre-se de ir passo a passo para que essas mudanças sejam sólidas e duradouras.

Signo de Escorpião hoje

Seu eixo de relações está em foco. Com Touro do outro lado, é hora de equilibrar sua intensidade com a paciência e constância. Busque compromisso sólido nos relacionamentos, sem perder a profundidade que você valoriza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.