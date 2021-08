Previsão do signo de Escorpião para hoje, 5 de agosto

Ontem, no início da noite, a Lua ingressou em Câncer, o que indica que nós estaremos mais sensíveis durante os próximos dias. Os sentimentos ficam aflorados quando as energias cancerianas estão nos influenciando, o que pode causar certos problemas, porque as coisas podem parecer mais intensas do que realmente são (do ponto de vista positivo e negativo). Por isso, é preciso ter cuidado para não levar todos os pensamentos que vierem à tona ao pé da letra. Além disso, esse não é um momento adequado para tomar decisões importantes, mesmo que aconteça alguma mudança repentina em sua vida. A quadratura que está se formando entre Urano em Touro e Mercúrio em Leão pode fazer com que você se depare com alguma surpresa ao longo do dia. Lembre-se que imprevistos acontecem e a melhor maneira de lidar com eles é mantendo o equilíbrio emocional. Se se sentir muito estressado(a), busque alguma coisa que te ajude a centralizar a mente e acalmar os seus sentimentos. Alguns minutos de meditação, escutar alguma música que você goste ou desabafar com alguém podem te ajudar a passar por esses momentos sem extravasar o que você está sentindo de forma prejudicial.

Signo de Escorpião hoje

Aproveite o momento em que a Lua está transitando por Câncer e pergunte a si mesmo se você tem expressado a importância das pessoas que realmente fazem bem para você. Muitas vezes esses pequenos incentivos podem ser muito importantes para quem você ama, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo como sociedade.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.