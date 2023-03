Previsão do signo de Escorpião para hoje, 4 de março

Signo de Escorpião hoje

Hoje a Lua continua em Leão, e está formando um trígono com Vênus e Júpiter em Áries. É um bom momento para nos expressarmos de forma confiante e destemida, e para ter conversas importantes nos relacionamentos. Porém, tenha cuidado com a vontade de impor suas vontades. A influência da Lua em Leão pode aumentar o desejo de reconhecimento, enquanto a Vênus em Áries pode levar a iniciativas românticas ou criativas. Além disso, podemos aproveitar esse momento para nos conectar aos nossos sentimentos de forma mais positiva e criativa. Mas é preciso ter cuidado com os excessos, lembrando que o importante não é ter razão e, sim, criar relações mais sinceras e significativas.A presença da Lua em Leão indica que as pessoas de Escorpião podem sentir um desejo de se conectar com outras pessoas e expandir suas redes sociais, mas a sensibilidade emocional pode fazer com que você se sinta mais estressado.