Previsão do signo de Escorpião para hoje, 31 de janeiro

A Lua em Libra vai enfrentar alguns conflitos ao longo do dia. Vênus e Marte, no signo de Capricórnio, estão trabalhando arduamente para que você tire os seus sonhos do papel, mas muito cuidado para não tomar nenhuma atitude infantil e colocar tudo a perder. Os desconfortos vão te ensinar a acreditar nos seus valores e desejos, pois existe algo muito maior lhe esperando. Chega de se sacrificar pelo outro

Signo de Escorpião hoje

Suas palavras estão mais poderosas do que nunca. Não tenha medo de ser ousado(a). Você tem muito a dizer, seja firme, você está sendo ouvido(a). É hora de se declarar, vender uma proposta ou apresentar um projeto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.