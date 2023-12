Previsão do signo de Escorpião para hoje, 31 de dezembro

Meus sinceros agradecimentos a todos que se mantiveram próximos e unidos na leitura desse horóscopo diário. Agradeço à todas lindas almas que cruzaram o meu caminho por aqui e a quem se permitiu ser guiado pelas estrelas. E mesmo ocupados demais o tempo todo, vamos fazer algumas pausas e contemplar esse céu estrelado que desde sempre guiou a humanidade. É nesse céu que encontramos as pistas e respostas. É esse céu que todos os dias nos ajuda a compreender melhor as pessoas e a vida. Desejo que vocês se libertem da vida que planejaram para viver a vida que está esperando por vocês. Abram seus corações, 2024 vem aí!

Signo de Escorpião hoje

Sinto que 2024 será um ano de crescimento - tanto pessoal quanto financeiro! Dica para a virada: coloque dinheiro no bolso, no sapato, guarde uma folha de louro na carteira e coma as 7 uvas. Se você acreditar, tudo é válido. Melhor cor: amarelo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.