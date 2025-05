Previsão do signo de Escorpião para hoje, 30 de maio

Iniciamos a sexta-feira com Mercúrio em cazimi, no coração do Sol — momento raro de clareza, onde a mente se alinha ao centro e o que era ruído começa a fazer sentido. Mas nem tudo é leveza: a Lua troca farpas com Vênus, e ainda se envolve com os nodos lunares, indicando que algumas conversas podem cutucar feridas antigas ou trazer à tona velhas indecisões.



No fim da tarde, a Lua entra em Leão. Tudo ganha mais luz. Tudo se evidencia. E aí, cabe a você cuidar da própria vida. Chega de drama. Chega de adiar. O céu está dizendo: se responsabilize.



Você já tem as ferramentas. Já sabe por onde começar. Então, organize a bagunça — interna ou externa. Essa lunação em Gêmeos pede escolhas conscientes. Não dá mais pra deixar tudo acumulando, esperando clareza sem ação.



Hoje é um dia para acordar pra vida, desatar nós, e abrir espaço pra algo novo acontecer.

Signo de Escorpião hoje

É hora de desatar os nós emocionais que ainda te prendem ao passado.

O dia pede coragem para encarar de frente o que você tem evitado.

Se algo não está claro, procure não se esconder — investigue, mas não se afogue.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.