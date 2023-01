Previsão do signo de Escorpião para hoje, 30 de janeiro

Signo de Escorpião hoje

A semana se inicia com a entrada da Lua em Gêmeos pela manhã, despertando seu lado mais comunicativo e trazendo muitas trocas importantes. A sua energia pode estar mais exaltada, permitindo que você já comece o dia colocando em prática tudo o que planejou durante o final de semana. Além disso, dois trígonos muito importantes estão acontecendo, um entre o Sol e Marte, e outro entre Mercúrio e Urano. Esses aspectos são benéficos e trazem muita coragem e força de vontade para fazer diferente. É um momento muito bom para trocas e confirmações sobre o caminho que você precisa seguir. Essa energia dinâmica possibilita que muitos movimentos possam ser feitos de uma só vez, mas tenha cuidado para não acabar se perdendo em meio aos compromissos.A entrada da Lua em Gêmeos desperta um lado mais impulsivo e imediatista, fazendo com que seus sentimentos fiquem amplificados. Tome cuidado para não acabar tomando decisões no calor do momento, você pode acabar falando ou agindo de forma indevida.