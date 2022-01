Previsão do signo de Escorpião para hoje, 30 de janeiro

A conjunção tensa que está se formando entre Mercúrio retrógrado e Plutão continua nos influenciando hoje. Como a Lua passa o dia todo em Capricórnio, as coisas tendem a ser um pouco mais calmas que nos últimos dias, já que esse signo é relacionado à seriedade e à constância.



Porém, somando a influência da conjunção com as energias capricornianas, precisamos ter cuidado com o mau humor e com a mania de chamar atenção por pequenas coisas de forma implicante. Passar o dia de forma mais tranquila e organizar os compromissos da semana que está se iniciando são boas dicas para esse domingo.

Signo de Escorpião hoje

A influência da conjunção que está se formando entre Mercúrio e Plutão (planeta regente de Escorpião) faz com que os nativos deste signo se sintam inseguros. Por isso, você tende a estar na defensiva agora, tentando estabelecer barreiras que podem te defender. É necessário perceber que quando não estamos desarmados, o diálogo não flui e não é possível chegar a um consenso.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.