Previsão do signo de Escorpião para hoje, 3 novembro

A sexta-feira pode ser delicada. Iniciamos o dia sob o confronto entre Sol e Júpiter e finalizamos o dia sob Vênus em confronto com Netuno.

Ainda bem que a Lua, ainda no signo de câncer, está no papel da mãe que embala e acalma. Ela tenta trazer um pouco mais de leveza e entendimento ao interagir amigavelmente com Mercúrio, Urano, Vênus e Netuno. E por mais que Sol e Júpiter te deixem entre a cruz e a espada, foque no seu aprimoramento, mas tudo dentro dos limites das possibilidades reais.

Porque Vênus e Netuno vão tentar te levar para o mundo das ilusões e fantasias, mas aceite a verdade como ela é. Não negue o que chegou ao fim, desapegue das lembranças e não faça uma tempestade num copo d’água. Vai doer, mas vai passar. Não é o fim. É o recomeço.

Escorpião

Nem tudo é como parece, escorpiano(a). O que você espera de um relacionamento ou parceria? Pare de insistir em relações amorosas ou de trabalhos que não estão nada alinhados com você. Não se iluda.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.