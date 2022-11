Previsão do signo de Escorpião para hoje, 3 de novembro

Signo de Escorpião hoje

Hoje a Lua está transitando por Peixes, trazendo energias inspiradoras para nossos sonhos e espiritualidade. Podemos sentir essa influência de forma um pouco dramática, dando ênfase para as coisas que não estão dando certo; ou de forma mais inspirada, tirando um tempo para analisar sua jornada, abraçar ideias novas e conectando-se com seu lado mais artístico. Os trânsitos do dia estão nos convidando a dar mais espaço para a intuição, já que muitos insights estão surgindo - anote essas ideias, porque elas podem trazer bons frutos. Lembre-se de agradecer e compreender os desafios pelos quais você está passando como uma forma de crescimento. Além disso, muitas oscilações emocionais podem acontecer devido à proximidade do Eclipse, nos mostrando a importância de nos preservar durante os dias que antecedem esse fenômeno (que acontecerá no dia 08/11). Se as coisas estiverem mais desafiadoras e intensas, não se cobre uma produtividade intensa - não adianta se cobrar demais e normalizar o desgaste.A Lua em Peixes hoje forma trígono com Sol e Vênus em Escorpião, e esse aspecto é um facilitador para seguir sua intuição. É um lembrete para olhar mais para suas emoções e refletir sobre como você tem se conectado com elas. No trabalho, sua mente pode estar mais aérea e fora da realidade, e será preciso um pouco mais de tempo e paciência para cumprir suas demandas.