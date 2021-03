Previsão do signo de Escorpião para hoje, 29 de março

A última semana foi muito agitada, devido à aproximação entre o Sol e Vênus que estão em Áries, e esse aspecto continua nos afetando fortemente até o dia sete de abril. A influência ariana sobre esses dois astros eleva a nossa autoestima, nos deixando mais determinados a conquistar aquilo que almejamos e beneficiando a vida afetiva, tendo em vista que, quando nos sentimos bem com nós mesmos, conseguimos nos relacionar com mais leveza e segurança.

Por outro lado, o ego também pode se elevar de forma negativa, incitando uma postura de superioridade, que faz com que você deseje que tudo seja feito à sua maneira e que reaja negativamente caso contrário. Esse comportamento pode gerar sérios conflitos em suas relações amorosas, familiares e profissionais. Além disso, a Lua nova que aconteceu ontem (28) em Libra evidencia ainda mais seu poder pessoal, te deixando mais sociável, gentil e disposto, o que pode ser bem aproveitado em seu trabalho para resolver alguma pendência e também para ter um dia muito produtivo.

Signo de Escorpião hoje

A presença do Sol em Áries é desafiadora para os escorpianos, pois seu controle emocional é abalado pelas energias arianas, que dão mais força aos seus instintos, produzindo sentimentos intensos. Por esse motivo, é preciso ter paciência e serenidade, visando usufruir desse contexto para identificar quais são as emoções que conseguem te dominar.



