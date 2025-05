Previsão do signo de Escorpião para hoje, 29 de maio

Hoje, a sensível Lua em Câncer nos convida ao recolhimento e à escuta das emoções mais íntimas. Pode ser um bom momento para cuidar da casa, do corpo e das memórias. Mas o grande destaque é a preparação para um momento raro e potente: Mercúrio Cazimi.



O que é Mercúrio Cazimi?

É quando Mercúrio, o planeta das ideias, da fala e do raciocínio, entra no "coração" do Sol — um alinhamento exato, chamado cazimi na astrologia tradicional. Isso acontece meia-noite (00h00 de sexta-feira), trazendo um portal de clareza mental, lucidez e revelações.



É como se a mente fosse iluminada por dentro. Pode ser o momento ideal para:

tomar uma decisão importante

escrever algo que precisa ser dito com verdade

fazer uma conversa difícil com mais sabedoria

ter insights que reorganizam seu caminho



Dica:

Durante o dia, acalme a mente. Respire fundo. Deixe ideias se assentarem. À noite, reserve um tempo de silêncio para observar como os pensamentos se organizam sozinhos. Há sabedoria chegando.

Signo de Escorpião hoje

Uma nova perspectiva pode mudar tudo. Esse Cazimi ilumina crenças antigas, trazendo questionamentos que te libertam. A mente se expande e você compreende que está pronto para algo maior. Escreva. Compartilhe. Ensine. Inspire.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.