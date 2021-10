Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de outubro

Nessa madrugada, a Lua fica fora de curso enquanto está transitando por Câncer e pode nos fazer perder o sono ou gerar sonhos intensos. Como o Sol está transitando por Escorpião, a intuição está aguçada nesse momento e, por isso, os sonhos podem trazer mensagens inconscientes, que não devem ser ignoradas. Após as 6 horas, a Lua ingressa em Leão, nos fazendo sentir mais animados e dispostos para enfrentar os compromissos do dia. Porém, no início da tarde a Lua se torna minguante, fase lunar que remete à introspecção. Como as energias leoninas são relacionadas a um espírito mais extrovertido e essa dualidade pode gerar certa irritação. É preciso ter cuidado para não agir de forma impulsiva, expondo demais seus sentimentos. Aproveite a animação característica desse signo para refletir sobre aquilo que te motiva e que merece mais atenção.

Signo de Escorpião hoje

A Lua minguante em Leão pode despertar a sua criança interior e te fazer agir de forma imatura. Essa fase lunar nos volta para dentro e pode fazer com que você se sinta mais cansado mental e fisicamente. Por isso, tente desacelerar nos últimos dias deste mês e tome cuidado para não descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor.



