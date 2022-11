Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de novembro

Ontem, no fim do dia, a Lua ingressou em Aquário, fazendo com que essa segunda-feira (28) se inicie com mais energia, disposição e criatividade. A força de vontade aquariana nos deixa mais dispostos e abertos ao novo, o que proporciona um bom momento para inovar no trabalho. Reflita sobre formas diferentes de fazer o mesmo - como você costuma se alimentar, por exemplo? Se você come mexendo no celular ou vendo televisão geralmente, busque fazer isso com mais presença hoje, prestando atenção nas texturas e sabores. Esse exercício de atenção pode ser aplicado a tudo que você fizer durante o dia. Quando estamos verdadeiramente presentes em nossas atividades, percebemos nuances e detalhes que fazem toda a diferença. Além de trazer novos pontos de vista, essas percepções também nos ajudam a viver com mais gratidão e plenitude - e esse é o intuito da temporada sagitariana, que estaremos vivendo até o dia 21 de dezembro.

Signo de Escorpião hoje

O encontro entre o Sol e Plutão ontem pode ter feito com que você se sentisse sobrecarregado emocionalmente. Hoje, com a influência de Aquário, as coisas ficam um pouco mais leves, mas você pode se sentir sufocado por cobranças que venham a surgir. Tenha cuidado para que a necessidade de se sentir livre não te leve a agir de forma arrogante.



