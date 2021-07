Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de julho

Nesta quarta-feira (28), tendemos a nos sentir mais acelerados, porque desde às 7 horas a Lua ingressa em Áries. As energias desse signo são bem diferentes da sensibilidade e introspecção que estavam nos influenciando no início desta semana.

É como se estivéssemos voltados para nós mesmos, para perceber as transformações e as ações que precisamos tomar agora, com a coragem e a força de Áries. Caso algum sentimento ou acontecimento tenha te abalado nos últimos dias, esse é o momento adequado para retomar suas energias e reagir, lembrando que apenas você mesmo pode alterar a sua realidade. Hoje à noite, às 19:20, a Lua em Áries forma um trígono com o Sol em Leão, fazendo com que hoje seja um dia bem interessante para lançamentos.

Aproveite essas energias para dar início a algo que você quer que dê muito certo, seja um hábito saudável ou um novo projeto profissional. Além disso, Júpiter retorna para Aquário pela manhã e forma uma oposição com Marte em Leão, despertando uma sensação de irritabilidade.

Amor

Mantenha em mente que existe uma versão futura sua que tem muito orgulho de você e dos passos que você está dando para se tornar uma pessoa melhor e para construir sua realidade de forma que faça sentido para você. Aprenda a valorizar cada pequena conquista que está te levando a ser quem você deseja.

Carreira

A oposição que Júpiter retrógrado Aquário forma com Marte em Leão pode fazer com que você perca a paciência com mais facilidade, principalmente nas situações em que for impedido de fazer as coisas do seu jeito. Tenha cautela para não descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor.

Dinheiro

A oposição que está se formando entre Júpiter e Marte indica que compras impulsivas podem te fazer perder o controle do orçamento deste mês. Lembre-se que adquirir algo material não é a solução para os desconfortos emocionais.

