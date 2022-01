Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de janeiro

Durante os próximos dias, a retrogradação de Mercúrio e Vênus chega ao fim. Por isso, nesse momento somos direcionados a compreender que os obstáculos nos auxiliam a reconhecer nossa força interior e, ainda, nos fazem perceber os padrões de comportamento e de pensamento que não agregam nada em nossas vidas.

Sendo assim, procure entender esses acontecimentos como poderosas fontes de autoconhecimento, que te ensinam a ser resiliente e te aproximam da sua melhor versão de si mesmo. O posicionamento da Lua em Sagitário incita uma visão mais otimista que pode te ajudar nesse momento, mas, por outro lado, você também tem dificuldade em lidar com aquilo que não corresponde a sua expectativa, o que pode te levar a agir de forma impulsiva, magoando as pessoas que estão ao seu redor. Colocar-se no lugar do outro é essencial para que você compreenda como as suas palavras podem afetar alguém.

Signo de Escorpião hoje

Uma dica interessante para os escorpianos, com base na conjuntura astrológica atual, é aproveitar esse momento para recuperar o seu ânimo, buscando fazer algo que te ajude a sair da rotina. Além disso, a presença da Lua em Sagitário é benéfica para sua autoconfiança, apesar de incitar sua arrogância.

