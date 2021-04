Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de abril

Hoje a Lua fica fora de curso das 9:30 às 13h, o que configura um período em estamos mais vulneráveis a imprevistos e estresses, além de sentirmos uma confusão mental. Por esse motivo, é interessante que você tenha uma manhã mais tranquila, planejando fazer as atividades que requerem mais da sua capacidade intelectual após o horário de almoço, para evitar possíveis frustrações. Caso algum compromisso importante não possa ser remarcado, você deve ter o cuidado de sair mais cedo e conferir tudo duas vezes. Após esse horário, a Lua entra em Sagitário, nos fazendo sentir mais otimistas e dispostos para lidar com os conflitos do dia a dia. O Sol e Urano estão se encontrando em Touro hoje, o que desperta nossa inteligência e nossa imaginação. Essas duas habilidades, quando direcionada a trabalhar em conjunto, nos ajudam a compreender os desafios que estamos enfrentando por outro ponto de vista e, assim, temos mais facilidade para enxergar soluções, além de perceber o que você pode aprender com tal situação.

Signo de Escorpião hoje

Como você ainda está muito sensível, influenciado pela Super Lua Cheia que aconteceu no seu signo ontem, o ingresso desse astro em Sagitário pode fazer com que você se sinta irritado. Por isso, você deve ter cuidado para não descontar suas emoções nas pessoas que estão ao seu redor, criando um ambiente hostil.



