Previsão do signo de Escorpião para hoje, 27 de outubro

Estamos na fase pré-lua cheia e conforme a lua se enche, ansiedades podem aflorar. E hoje a Lua está em Áries, solitária e silenciosa. Não interage com nenhum outro planeta. A lua guerreira não quer guerra com ninguém.

O desejo de poder é forte, a luta é intensa, mas tudo acontece nos bastidores. E o melhor a fazer nesse momento é se preparar e se concentrar, assim como um guerreiro se prepara para a guerra. Amanhã é dia de eclipse lunar. O último eclipse no eixo Touro-Escorpião (o próximo só em 2031). Então aproveita, fecha o ciclo. Acabou. Nos últimos dois anos, você teve que lidar com o ter e o perder, teve que morrer e renascer, viveu um caos, várias crises e muitas dores. Mas sua guerra nos próximos dois anos será conquistar a si próprio.

As inseguranças estão vindo à tona. Mas tudo bem, ninguém pode garantir o resultado. Só o perigo é certo. E a única coisa que posso lhe garantir é o crescimento. Uma flor quer desabrochar, mas para isso você precisa aceitar o desafio do desconhecido, afinal, é o primeiro passo, o início, não espere pelo outro.

Leia o seu signo e veja o que precisa ser curado na sua vida agora, Marte em Escorpião é cirúrgico, ele vai fundo e corta o mal pela raiz.

ESCORPIÃO

Chegou a hora de aperfeiçoar-se profissionalmente e produzir com qualidade. Cuide da rotina, corte os excessos e tudo aquilo que não está lhe nutrindo. Lute para conquistar sua independência e pela afirmação de sua identidade. O universo está facilitando para que você se torne alguém com opiniões autênticas e dono(a) do seu próprio nariz.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.