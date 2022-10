Previsão do signo de Escorpião para hoje, 27 de outubro

Signo de Escorpião hoje

Essa semana se iniciou com a influência do Eclipse Solar em Escorpião, e hoje as energias ficam um pouco mais leves com a entrada da Lua em Sagitário. Apesar da descontração sagitariana, esse período entre Eclipses (já que esse fenômeno ocorrerá novamente no dia 08/11) nos convida a olhar para o nosso processo de evolução com mais profundidade, buscando nos acolher e observar quais feridas internas estão precisando de mais atenção para serem curadas. Além disso, o Sol e Vênus continuam caminhando lado a lado em Escorpião, evidenciando aquilo que está mexendo com a harmonia em nossas vidas, principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos. Todos os aspectos astrológicos que estão se formando neste momento nos convidam a realmente tomar coragem para fazer as mudanças que precisam ser feitas, envolvendo aqueles incômodos que estamos carregando há algum tempo.A energia da Lua em Sagitário te convida a manifestar coisas boas, deixando de lado o hábito de ficar apenas reclamando sobre os aspectos negativos dos seus relacionamentos afetivos e profissionais. Expresse seu carinho e procure ter momentos de lazer com quem você ama.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.