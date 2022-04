Previsão do signo de Escorpião para hoje, 27 de abril

Signo de Escorpião hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Desde segunda-feira (25/04), a Lua esteve transitando por Peixes e a influência deste signo costuma direcionar à nossa atenção àqueles sentimentos que ainda não havíamos elaborado muito bem. Muitas vezes, na correria do dia a dia, é costumeiro deixar as nossas próprias emoções em segundo plano, para dar conta das milhares tarefas diárias em um ritmo quase frenético. Infelizmente, essa é a realidade da grande maioria de nós, o que acaba gerando um estresse em massa que afeta toda a sociedade. As energias piscianas nos voltam para nós mesmos e evidenciam a necessidade de nos cuidar mais em todos os sentidos. Porém, hoje a Lua ingressa em Áries por volta das 13h, logo após encontrar com Netuno em Peixes. Essa conjuntura astrológica indica certa ansiedade (que pode ter sido causada por algum desentendimento ou alguma descoberta inesperada). Além disso, podemos nos sentir um pouco mais desanimados, como se precisássemos estar mais recolhidos para nos sentir seguros.Para os escorpianos, a entrada da Lua minguante em Áries representa a necessidade de mudanças profundas em sua vida, o que requer muita coragem e determinação. Esse é um bom momento para repensar o que você tem plantado, com base em seus objetivos. Não permita que a sua zona de conforto te impeça de evoluir.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.