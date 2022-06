Previsão do signo de Escorpião para hoje, 26 de junho

Signo de Escorpião hoje

Existem coisas que demandam mais tempo, mais atenção e trabalho, e essa é a ponderação que precisamos fazer agora, aproveitando a retrogradação de Saturno. Do jeito que as coisas andam, é difícil descansar, relaxar, se permitir… Mas se nos entregamos totalmente às exigências de Saturno e do mundo lá fora, é a nossa saúde – física/mental/espiritual – que sai prejudicada. É preciso encontrar brechas e tentar proteger seus momentinhos de autocuidado, lazer e descanso a todo custo. Saturno é o não que a gente escuta e que a gente precisa falar. E às vezes dizer não para os outros é dizer sim para a gente. Isso também tem a ver com foco. Não podemos ter ou ser tudo. Temos que fazer escolhas.Você está mais sensível, então, busque conforto na presença de pessoas amadas e estando em casa (ou no lugar em que você se sente em paz). Tenha cuidado para que a sensibilidade não gere discussões.