Previsão do signo de Escorpião para hoje, 25 de junho

Signo de Escorpião hoje

Os astros pedem por um domingo de descanso e diversão. Com o Sol conjunto a Mercúrio, todas as atividades mentais, os jogos e conversas leves são favorecidos, assim como os programas feitos com amigos. Em geral, a saúde de todos está boa, e para ter ainda mais disposição é interessante o consumo de alimentos afrodisíacos, como pimentas, canela, frutas vermelhas e gengibre. Tudo aquilo que tem a ver com bons hábitos, como a ingestão de água, prática de exercícios físicos, sono de qualidade e alimentação balanceada, atrairá a sua atenção, devido a um bom aspecto entre o Sol e Saturno. Cuidado com comentários sobre a vida dos outros, porque isso pode gerar desentendimentos e mágoas. Aliás, é possível vivenciar situações que lembrem ressentimentos, problemas do passado.A Lua em trígono com Plutão traz intensidade e transformação para os seus sentimentos - é como se coisas que antes incomodavam tivessem perdido o sentido. Mergulhe de cabeça em assuntos importantes e busque respostas mais profundas, não confie no primeiro argumento que ouvir, pois é possível que estejam tentando mudar um pouco os fatos, para assim te influenciar. Deixe seu coração liderar o caminho e confie em sua intuição sim, mas sempre mantendo a cabeça erguida e com firmeza ao estabelecer limites.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.