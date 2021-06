Previsão do signo de Escorpião para hoje, 25 de junho

Hoje Netuno começa a ‘caminhar para trás’ e, na Astrologia, esse movimento é compreendido como um convite para refletir e realinhar os assuntos que são regidos por esse planeta. Além disso, Júpiter também está retrogradando desde o dia 22 e, somado às energias de Netuno retrógrado, somos direcionados a questionar nossas crenças, valores e intuições. Como o trânsito de Netuno permanece alterado até o dia primeiro de dezembro, esses próximos meses serão de muita introspecção, mesmo que você tente fugir dos seus próprios sentimentos, a vida trará situações para te encaminhar a encará-los. Mudanças importantes vão se desenrolar neste período e é importante ter cuidado para não encará-las como um grande obstáculo. É necessário lembrar que se ficarmos estagnados em nossa zona de conforto, não há espaço para evoluir. Por isso, é necessário encarar esses processos de transformação como uma oportunidade de conhecer melhor a si mesmo, encarar sua falhas com compreensão, mas também com energia para modificá-las.

Signo de Escorpião hoje

Os nativos de Escorpião precisam ter cuidado para que não acabem espelhando atitudes e comparando alguém que deveria estar no passado com quem entrou na sua vida. Esse comportamento faz com que você coloque em risco um relacionamento importante para você e até mesmo uma oportunidade profissional.



