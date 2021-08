Previsão do signo de Escorpião para hoje, 25 de agosto

Ontem a tarde a Lua ingressou em Áries e ela continua transitando por esse signo durante todo o dia de hoje. É normal que esse trânsito tenha gerado dificuldades para dormir e até mesmo sonhos inquietantes, mas é preciso respirar fundo para não começar o dia com as energias mais baixas de Áries, que envolvem o mal humor e a ansiedade. A influência ariana nos faz sentir mais pressa, como se houvesse uma urgência para resolver tudo que está ao nosso alcance. Ao mesmo tempo, podemos sentir uma vontade de fugir de todas as responsabilidades, mas esse sentimento é movido pela insegurança de não ‘dar conta’ de tudo. Na verdade, esse posicionamento lunar representa um convite para assumirmos nossas vontades (e também nossas obrigações) com mais coragem e motivação. Olhe para o quão longe você já chegou e reconheça todo o seu potencial, suas grandes e pequenas conquistas. Foque em uma tarefa de cada vez e continue se movimentando, para que você consiga realizar coisas cada vez mais incríveis.

Signo de Escorpião hoje

Hoje à tarde a Lua forma um aspecto desarmônico com Vênus, que indica um momento delicado principalmente para as suas relações afetivas. Por isso, é interessante evitar conversas importantes nesse momento. Caso você se sinta magoado(a) por alguma atitude ou fala de outra pessoa, dê a ela a oportunidade de se explicar antes de tirar conclusões precipitadas.



