Previsão do signo de Escorpião para hoje, 24 de maio

Com um céu eletrizante, o sábado, 24 de maio, é um convite à transformação e à escuta profunda. A Lua forma um sextil com Júpiter logo cedo, abrindo os canais da sensibilidade e da expansão emocional. Em seguida, o Sol em Gêmeos faz um trígono com Plutão, trazendo clareza sobre o que precisa ser deixado para trás — é um dia de renascimento mental. No fim do dia, a Lua entra em Touro, pedindo firmeza e presença. E o ápice da intensidade vem com Mercúrio em conjunção com Urano, um aspecto que pode trazer insights poderosos, reviravoltas inesperadas, mensagens que abalam certezas e revelações que mudam o rumo.



Pode haver agitação interna e externa — tempestades emocionais ou situações que nos tiram do eixo. Mas esse abalo pode ser o empurrão necessário para mudar de rota, abandonar velhos hábitos ou abrir novos caminhos. Firme os pés no chão, mantenha a mente aberta e permita-se mudar de ideia. O dia está sujeito a terremotos simbólicos e talvez até literais, tremores internos e externos. Ventos fortes podem soprar, por dentro e por fora, movimentando o que estava estagnado.

Signo de Escorpião hoje

Plutão te dá uma força ancestral e o céu reforça: há poder em ser você por inteiro. Mas será que você anda se escondendo de si? Um dia pra deixar a alma respirar e o desejo falar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.