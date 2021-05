Previsão do signo de Escorpião para hoje, 24 de maio

Hoje a Lua está transitando pelos primeiros graus de Escorpião, o que aflora nossas emoções e aguça a percepção, tornando possível perceber com mais clareza aquilo que não é óbvio para outras pessoas. O desafio desse posicionamento se relaciona com o desequilíbrio psicológico que pode ser causado por essa amplificação dos sentimentos. Quando isso é somado ao ângulo que o Sol em Gêmeos está fazendo com Júpiter em Peixes nesse momento, nosso lado mais extravagante se torna evidente. Com as emoções mais evidentes, fazemos o que está ao nosso alcance para evitar sentimentos negativos. Tudo aquilo que proporciona prazer é buscado de forma impulsiva, de acordo com o ponto fraco de cada um. Sendo assim, é preciso ter cuidado com todos os tipos de excesso: gula, luxúria, ambição, vitimização e prepotência. Além disso, o aspecto tenso que está se formando entre Marte em Câncer e Netuno em Peixes desperta ideias contraditórias. Não tome decisões com base em pensamentos momentâneos.

Signo de Escorpião hoje

Os escorpianos se sentem mais confiantes quando a Lua se encontra no seu signo, além de despertar sua energia sexual. Por outro lado, os outros aspectos que estão se formando no céu hoje podem fazer com que você se sinta confuso e irritado. Tenha cuidado para não descontar isso nas pessoas ao seu redor.



