Previsão do signo de Escorpião para hoje, 24 de agosto

Nesta terça-feira a Lua continua transitando por Peixes até as 16 horas, quando ingressa em Áries. Porém, ela estará fora de curso até esse horário, fazendo com que nos sintamos mais ‘aéreos’, como se a nossa mente estivesse muito distante. Não se culpe se não conseguir focar tanto nas coisas como gostaria, porque é natural que você esteja mais distraído(a) hoje e é preciso aprender a respeitar os limites da nossa mente. Mercúrio em Virgem está formando uma oposição com Netuno em Peixes, o que faz com que o seu lado racional gere certa cobrança em relação aos compromissos que você tem que cumprir. Para lidar com essa dualidade entre razão e emoção, faça uma lista das suas principais tarefas para hoje e limite suas distrações (ficar longe do celular, da TV e até mesmo de outras pessoas) enquanto não tiver terminado. Porém, é igualmente importante reservar um momento para que você possa desacelerar e apenas prestar atenção nos seus sentimentos e pensamentos. Apenas quando tomamos consciência dos nossos sentimentos podemos compreender o que está verdadeiramente motivando nossas ações.

Signo de Escorpião hoje

Assim como Escorpião, Peixes também é um signo regido pelo elemento água. Por isso, a presença da Lua em Peixes faz com que você se sinta mais vulnerável ao que acontece ao seu redor. Tenha cuidado para não interpretar de forma errada atitude de alguém e acabar gerando discussões sem fundamento.



