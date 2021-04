Previsão do signo de Escorpião para hoje, 23 de abril

Hoje a Lua continua em Virgem, nos convidando a organizar melhor nossa vida, nossa rotina e especialmente aquela situação que tem nos feito ficar ansiosos, a ponto de perder a razão. Nesse momento em que vivemos o isolamento social, é muito importante ter o trabalho de analisar aquilo que está servindo como o gatilho da sua ansiedade, o que pode ser preocupações, hábitos prejudiciais ou ciclos viciosos. Essas situações serão evidenciadas nos próximos dias, porque hoje Marte está ingressando no signo de Câncer, um posicionamento que não é benéfico para esse astro. Isso acontece porque Marte é o planeta que se relaciona com nossos instintos e impulsos, ou seja, aquilo que nos faz agir; enquanto Câncer é um signo sensível, maternal e protetor. A junção dessas duas tendências pode despertar uma postura irracional, em que você é movido por sentimentos aflorados, sem pensar claramente sobre o que está fazendo. Tenha cautela com comportamentos impensados e com excesso de ciúmes.

Signo de Escorpião hoje

Os escorpianos tendem a ficar muito irritados e emotivos, nesse momento em que Marte entra em Câncer. É possível que você se envolva em discussões por motivos que poderiam ser relevados, porque você pode ficar mais impaciente e também carente. Tenha cuidado para não ser possessivo.



