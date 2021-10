Previsão do signo de Escorpião para hoje, 22 de outubro

Hoje a Lua continua transitando por Touro, o que nos deixa mais sensíveis, mas também nos leva a procurar mais segurança em nossos relacionamentos. Além disso, a Lua fica fora de curso a partir das 17:30, o que nos deixa mais indispostos e dispersos. Porém, não deixe a preguiça tomar conta de você. É importante que você se lembre de ter paciência para lidar com os imprevistos e também com os sentimentos inconvenientes que podem vir à tona nesse momento. As energias taurinas geram ânsia por estabilidade emocional e financeira, o que indica um bom momento para pensar nas coisas que estão fazendo com que você se sinta inseguro. Busque desenvolver sua autoconfiança e compreender o que você quer alcançar profissionalmente. Porém, a partir do momento em que a Lua ficar fora de curso, é importante não se cobrar demais, no sentido prático e psicológico.

Signo de Escorpião hoje

Para os escorpianos, a presença da Lua no seu signo oposto complementar te ajuda a ter mais clareza emocional, sem deixar que os sentimentos sejam os únicos motivadores de suas ações, e seja mais assertivo ao se expressar ou tomar decisões. Por isso, esse é um bom momento para resolver questões profissionais.



