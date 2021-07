Previsão do signo de Escorpião para hoje, 22 de julho

Nesta quinta-feira, a Lua transita por Capricórnio durante todo o dia, nos convidando a nos dedicar com muito comprometimento ao que precisamos realizar. É um momento interessante para voltar nossa atenção para aquelas questões burocráticas que acabamos sempre deixando para depois, ‘empurrando para baixo do tapete’.

As energias de Capricórnio nos ajudam a resolver essas pendências que ficam nos preocupando inconscientemente, fazendo com que as coisas não aconteçam com a fluidez que podem acontecer. Além disso, hoje o Sol ingressa em Leão e, durante os próximos trinta dias em que o Sol está transitando por esse signo, nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação.

Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida.

Amor

A sua autoestima é evidenciada pelo posicionamento do Sol em Leão, que traz brilho, poder pessoal e um pouco de narcisismo - responsável pela fama que o signo carrega. Tenha cuidado para não agir como se as coisas girassem ao seu redor, porque você pode magoar alguém que ama.

Carreira

Durante o próximo mês, é preciso ter atenção para manter o autocontrole, tendo completo domínio sobre sua energia ao invés de tentar controlar os outros. Pode haver mais dificuldade em delegar autoridade, sendo importante dividi-la com os outros e não tentar fazer tudo sozinho.

Dinheiro

Com a entrada do Sol em Leão, horizontes bem mais promissores vão surgir em sua vida material. Acredite em seu potencial e aposte nas ideias criativas que estão surgindo, porque elas trarão retorno financeiro.

