Previsão do signo de Escorpião para hoje, 21 de março

Signo de Escorpião hoje

Esta semana promete ser movimentada, e precisaremos ter muito cuidado para não perder o controle emocional nos próximos dias. Ontem o Sol ingressou em Áries, o que marca o ano novo astrológico. Logo após esse trânsito solar, a Lua entrou no signo de Escorpião, intensificando todos os processos e sentimentos que estamos vivenciando agora. Além disso, outros dois aspectos desarmônicos estão afetando profundamente o nosso cotidiano: uma quadratura entre Urano e Marte, e uma conjunção entre Júpiter e Mercúrio. O dia pede um pouco mais de calma, interiorização e reflexão, sendo melhor talvez deixar conversas e decisões importantes a partir de terça-feira (22) à tarde, quando a Lua ingressa em Sagitário.A presença da Lua em Escorpião e do Sol em Áries pode fazer com que a sua autoestima seja elevada de forma um pouco perigosa, fazendo com que você aja como se fosse superior às outras pessoas. Mesmo que você tenha uma percepção mais aguçada, é preciso lembrar-se que todos os pontos de vista são válidos e que é preciso diálogo para alinhá-los.