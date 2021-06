Previsão do signo de Escorpião para hoje, 20 de junho

Neste domingo (20), Júpiter começa a retrogradar. Isso significa que, aparentemente, esse astro começa a retroceder em relação à sua órbita usual. Na prática, a retrogradação representa a introspecção, reflexão e revisão de todos os assuntos que são regidos pelo planeta em questão. No caso de Júpiter, que é um dos planetas mais amados da Astrologia, esse momento de ‘pausa forçada’ que é marcado pelo movimento retrógrado está relacionado à nossa espiritualidade e filosofia de vida.



Questões específicas envolvendo o seu crescimento e desenvolvimento pessoal, a sua felicidade e o seu sucesso vão vir à tona e é necessário dar atenção à sua intuição nesse momento. Os comportamentos destrutivos que fazem com que você costuma reproduzir de forma descontrolada serão evidenciados, para que você os identifique e consiga transformar esse padrão.



Além disso, a Lua está entrando em Escorpião e todo esse contexto astrológico te leva a questionar suas crenças e valores. Nesse momento, é importante não levar tudo ao pé da letra, dando espaço para refletir sobre vários pontos de vista.

Signo de Escorpião hoje



Os nativos de Escorpião se sentem um pouco abalados emocionalmente durante o período em que Júpiter fica retrógrado. Muitas dúvidas e questionamentos em relação à sua fé, suas crenças e até mesmo os seus sentimentos podem vir à tona. É importante buscar respostas com sabedoria, sabendo que elas não aparecem do dia para a noite.



