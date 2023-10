Previsão do signo de Escorpião para hoje, 2 de outubro

Pegue leve nesta segunda-feira, as emoções estão confusas e os sentimentos dispersos. A comunicação não será tão fluida, falta clareza no diálogo e dificuldade de concentração. Evite marcar muitos compromissos ou eventos importantes, pode ser que você se disperse mais uma vez. A falta de concentração é a marca mais importante dessa interação Mercúrio-Plutão, prepare-se para renascer de novo.

Escorpião

Operação resgate: amigos e paixões. É, meu/minha querido (a) escorpiano (a), a semana de 02 a 08/10 chega testando sua habilidade de desvendar enigmas emocionais. Com Mercúrio e Netuno fazendo o seu próprio jogo de "verdade ou desafio", fica difícil saber o que é fato ou fake, principalmente quando se trata de amigos e vida amorosa. Seu instinto pode te dizer que algo está errado, mas não confie cegamente nele. Não desta vez. Talvez você interprete errado o último meme compartilhado no grupo do WhatsApp, achando que é uma indireta e não tem nada a ver. Cuidado para não criar teorias da conspiração!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.