Previsão do signo de Escorpião para hoje, 2 de outubro

Signo de Escorpião hoje

Hoje é um dia muito importante, tanto no cenário astrológico, quanto politicamente. A Lua entra na fase crescente em Capricórnio, que é um signo relacionado à ordem, ao poder ao e dever, ou seja, tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo como sociedade. A influência de Capricórnio chama a atenção para as nossas responsabilidades, e nos ajuda a refletir um pouco mais antes de votar, já que essa é uma das decisões mais importantes para um cidadão. Devemos tomar cuidado com os sentimentos exaltados, já que durante o dia a Lua formará uma quadratura com Júpiter, e outra com Vênus. Esses aspectos nos convidam a respirar fundo, e a não deixar que os exageros e ânimos exaltados afetem nossas decisões e a nossa capacidade de dialogar - que é muito diferente de brigar, gritar ou tentar impor sua opinião. Tenha cuidado com as redes sociais e com as manifestações políticas ao longo do dia - não devemos esquecer que o respeito deve sempre vir em primeiro lugar. A boa notícia astrológica, que nos ajuda a lidar com esse momento que pode ser turbulento para o país, é que Mercúrio retrógrado finalmente chegou ao fim, e promete trazer mais clareza mental.O fim do movimento retrógrado de Mercúrio pode vir com uma necessidade de retomar seus projetos com força total. Você pode sentir uma ansiedade para começar novos projetos e planos. Não tenha medo de ousar e confiar no seu potencial, mas lembre-se que precisamos ter equilíbrio e respeitar nossos limites.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.