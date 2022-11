Previsão do signo de Escorpião para hoje, 2 de novembro

Signo de Escorpião hoje

Como a força da Lua crescente, estamos vivendo um momento propício para plantar aquilo que desejamos colher, com dedicação e criatividade. Essas são as características de Aquário evidenciadas por essa fase lunar durante os próximos dias. Apesar de as energias aquarianas serem construtivas, principalmente para o campo profissional, porque nos sentimos mais inspirados, a Lua ficará fora de curso entre as 8 e as 18 horas. Esse fenômeno astrológico nos deixa um pouco mais dispersos, o que pode acabar ocasionando imprevistos e discussões. Por isso, precisaremos redobrar a paciência e evitar assuntos tensos neste período. Após as 18 horas, a Lua entrará em Peixes, despertando uma atmosfera mais sensível. A influência desse signo nos deixa mais vulneráveis às nossas próprias emoções, portanto, é preciso ter cuidado para não ceder ao drama e ao vitimismo. Por outro lado, a sensibilidade pisciana nos ajuda a ter momentos de conexão e cuidado com nós mesmos e com os outros. Aproveite para ter um momento de lazer com quem você divide o lar.Os escorpianos costumam padronizar seus hábitos e a forma com que cumprem as suas tarefas, o que é importante para o seu bem-estar, mas também pode fazer com que você tenha muita dificuldade em lidar com imprevistos. Por isso, é interessante fazer mudanças periódicas, mesmo que pequenas, para que você aprenda a ser mais flexível.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.