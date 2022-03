Previsão do signo de Escorpião para hoje, 2 de março

Signo de Escorpião hoje

A sensibilidade é uma das palavras mais apropriadas para resumir o mês de março para os cancerianos, devido à forte influência de Peixes. Desde fevereiro, o Sol e Júpiter estão transitando por Peixes e Mercúrio se juntará a eles no dia 9. Tudo isso indica um período muito movimentado, em que as emoções estarão à flor da pele. Além disso, hoje a Lua entra na fase nova enquanto está transitando por Peixes. Por isso, esses primeiros dias do mês serão marcados por um grande fluxo de pensamentos e sentimentos que podem acabar fazendo com que você não enxergue com clareza o que está acontecendo. Sendo assim, é preciso ter cuidado com enganos e frustrações. A boa notícia é que as energias piscianas te ajudarão a desenvolver sua espiritualidade e refletir sobre a sua filosofia de vida. Isso significa que é muito importante dar mais atenção a si mesmo, acolher seus sentimentos e refletir sobre as emoções e insights que vão vir à tona durante os próximos dias.A intensidade emocional dos escorpianos pode despertar emoções difíceis hoje, já que a presença da Lua nova em Peixes faz com que você esteja mais perceptivo e seja influenciado por tudo aquilo que te cerca. Sabendo disso, tenha cautela para não se abalar com situações que não te envolvem diretamente.