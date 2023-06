Previsão do signo de Escorpião para hoje, 19 de junho

Prepare-se para um dia repleto de energia e oportunidades. O Sol continua a brilhar radiante no signo de Gêmeos, favorecendo a comunicação, despertando a curiosidade e a sede por conhecimento. A Lua chegou ao seu reino, o signo de Câncer, e já em sua fase Nova, o que marca uma onda de emoções e renovação interna. O alinhamento auspicioso da Lua com Júpiter traz expansão e otimismo, enquanto o trígono com Saturno proporciona estabilidade e disciplina. Mercúrio, em conjunção com a Roda da Fortuna, provoca mudanças favoráveis no ambiente de trabalho. Vênus e Marte, em Leão, elevam a paixão e a autoexpressão.

SIGNO DE ESCORPIÃO HOJE

Sua mente está afiada e isso é excelente para o trabalho e os negócios. Aproveite essa capacidade de comunicação e diplomacia para negociar termos em qualquer problema que esteja se arrastando por tempo demais. A Lua em Câncer aguça seus instintos e intuição, enquanto o movimento dos astros em Peixes pede que você renove sua fé na espiritualidade.

