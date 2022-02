Previsão do signo de Escorpião para hoje, 19 de fevereiro

Signo de Escorpião hoje

Nesta madrugada a Lua entra em Libra e desperta um clima bom para os relacionamentos, nos fazendo sentir mais abertos e dispostos para compartilhar momentos e conversas. Além disso, o Sol entrou em Peixes ontem, despertando as energias do signo mais sensível e espiritualizado do zodíaco. O início da temporada pisciana nos convida a parar de fugir de nós mesmos. Ainda que alguns assuntos ou pensamentos sejam dolorosos a princípio, o medo do desconhecido (daquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos) só pode ser curado com conhecimento. Sendo assim, apenas quando nos tornamos conscientes a respeito dos nossos traumas e padrões de comportamento, torna-se possível transformar e ressignificar aquilo que afeta nosso dia a dia.A influência de Peixes desperta duas possibilidades: a de desenvolver o sentimento de gratidão diariamente e a de se colocar como vítima do seu contexto. É preciso ter cuidado para não acabar vibrando nas energias mais baixas desse signo, focando apenas em si mesmo sem considerar um panorama mais amplo.