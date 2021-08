Previsão do signo de Escorpião para hoje, 19 de agosto

Hoje a Lua continua transitando por Capricórnio, o que indica mais um dia focado em nossas responsabilidades, porque as energias desse signo despertam o nosso senso de responsabilidade e de cobrança. É importante aproveitar esse momento para abraçar os desafios que você está vivenciando no trabalho por outro ponto de vista. Ao compreender que essas ‘pedras no caminho’ são, na verdade, oportunidades para que você desenvolva novas habilidades mentais e práticas. Apenas quando somos movimentados a sair da nossa zona de conforto conseguimos despertar potencialidades que, muitas vezes, nem sabíamos ter. Por isso, é importante manter a positividade e trocar os pensamentos negativos, que te levam a acreditar que você não é capaz, por um ponto de vista otimista, buscando em si mesmo as habilidades necessárias para enfrentar essa situação. Lembre-se, porém, que acreditar no seu potencial não significa que você não pode pedir ajuda, porque aprender com o exemplo de uma pessoa com mais experiência é algo muito enriquecedor.

Signo de Escorpião hoje

Como Marte e Mercúrio estão caminhando lado a lado, é preciso ter cuidado para segurar seus impulsos e não tomar decisões antes de esfriar a cabeça e refletir com calma. Já a presença de Vênus em Libra chama a atenção para a sua relação com a sua própria imagem, com sua personalidade e com seu corpo. Cuide mais de si mesmo(a).



