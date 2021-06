Previsão do signo de Escorpião para hoje, 18 de junho

Hoje a Lua entrou na fase crescente às 00:53, enquanto estava formando um aspecto desarmônico com o Sol em Gêmeos. Essa lunação representa o momento em que nossas ideias e planos que foram cultivados na última fase lunar começaram a frutificar. Porém, esses frutos também dependem de um cuidado especial em que mente e espírito (o Sol e a Lua, respectivamente) precisam estar em harmonia. Assim, torna-se possível organizar seus pensamentos para que a tensão entre esses dois astros não gere irritação e confusão mental. As energias virginianas nos ajudam a dar continuidade aos projetos que ainda não tiveram o resultado esperado com um olhar mais minucioso e detalhista. Essa Lua crescente em Virgem pode nos ajudar a analisar o mundo físico e emocional de maneira prática e objetiva. Por isso, nesse momento as relações afetivas precisam estar em uma dinâmica mais funcional e ordenada, o que traz mais segurança e estabilidade.

Signo de Escorpião hoje

Os nativos de Escorpião podem cobrar de si mesmos resultados de forma apressada quando a Lua se torna crescente em Virgem. Isso acontece porque esse signo tem a ver com a disciplina e com a postura crítica, o que tende a ser traços dos escorpianos, que são controladores natos. Não seja injusto consigo mesmo e compreenda seus limites.



