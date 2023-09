Previsão do signo de Escorpião para hoje, 17 de setembro

O domingo é marcado por uma conversa nada amigável entre Vênus no signo de Leão e Júpiter no signo de Touro. E pode ser que você se sinta insatisfeito(a). E essa insatisfação acaba assumindo grandes proporções, a ponto de tornar aquilo ou aquele/a que você tanto desejou motivo de desinteresse. Essa dupla, amante do prazer, pede atenção aos exageros.

O que tira sua paz, o que baixa sua autoestima? Busque um caminho ou um lugar que combinem com o seu jeito de ser no mundo. Pois não adianta buscar um novo caminho e não mudar seu.



Escorpião

Hoje, dia 17, por mais que você queira acelerar, cuidado com propostas profissionais que parecem boas demais para ser verdade. Na dúvida, consulte sua rede confiável antes de se comprometer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.