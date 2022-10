Previsão do signo de Escorpião para hoje, 17 de outubro

Signo de Escorpião hoje

Essa semana se inicia com a influência da Lua minguante em Câncer, que acontece hoje no começo da tarde. Essa fase da Lua marca a finalização do ciclo lunar, que nos deixa um pouco mais introspectivos e sensíveis. Será necessário desacelerar o corpo e a mente para acolher as reflexões que virão à tona. Os insights que estão surgindo agora te ajudam a se preparar para começar um novo ciclo com mais assertividade, finalizando os assuntos, sentimentos e pensamentos dos quais você precisa se libertar. Como o apego é um dos traços evidenciados por Câncer, seremos desafiados a enxergar os pesos que estamos carregando. Na maioria das vezes, essas bagagens sequer são nossas, mas são absorvidas das pessoas ao redor. É preciso nos relembrar que ajudar o outro não significa tomar o problema como nosso.A Lua minguante em Câncer pode fazer com que você se sinta um pouco desanimada e sobrecarregada emocionalmente. Tenha cuidado com as estratégias que você vai usar para lidar com seus sentimentos, porque nem sempre ignorá-los é a decisão certa.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.