Previsão do signo de Escorpião para hoje, 17 de novembro

A sexta-feira chega com sol, calor, neblina, umidade, águas profundas, águas frias aquecidas pelo calor de Marte. É água, fogo, razão, intuição e uma força benéfica provocada pela interação de planetas distintos. Quando Marte, Sol e Netuno entram em cena você pode acabar mergulhando em alguns abismos e tendo que enfrentar alguns sentimentos que vão te ajudar a organizar a sua saúde mental. E até sábado, aproveite para liberar a pressão emocional. Temos um céu que não permite discórdia, aproveite para descobrir o nó da questão. Uma ação é bem vinda, talvez ela provoque ondulação nas águas a sua volta. E quando Marte aquecer as águas frias de Netuno, as tormentas serão apaziguadas.

Escorpião

Inicie um projeto pessoal que mexe com seu coração. Seja um hobby que você queira transformar em algo mais, um talento artístico que deseja expressar. Também pode ser um romance. Sol e Marte estão de mãos dadas para te apoiar no que você realmente deseja conquistar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.