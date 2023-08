Previsão do signo de Escorpião para hoje, 17 de agosto

Tem uma chama acesa no Céu, um Leão rugindo alto, consciente da sua própria direção. E se eu pudesse resumir o horóscopo de hoje em uma única frase seria: “Pois tal é a minha vontade”. Porque se tem vontade, tem vitalidade, tem brilho, tem força.

E estamos sob um Céu ou dentro de uma floresta, buscando um lugar ao Sol ou num bosque aberto, buscando espaço, liberdade para Ser.

E se o signo de Leão está no comando, podemos dizer que existe uma vontade, um risco, algo a ser conquistado, pois ninguém nasce Rei. É preciso ter força, garra e graça para ser coroado.

E falando em conquista, o destemido Marte entra em cena, num aspecto super favorável com Urano. Mudanças serão bem-vindas, principalmente se forem provocadas por uma decisão sua.

Escorpião

Urano faz um bom aspecto com Marte e você vai perceber que diante de qualquer dificuldade você poderá contar com os amigos. Quem sabe uma pessoa influente não te dá o empurrão que faltava. Coloque seus planos no papel, faça listas de metas, planeje! Escolha bem suas lutas.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.