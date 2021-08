Previsão do signo de Escorpião para hoje, 17 de agosto

Nesta terça-feira, a Lua continua na fase crescente e transitando por Sagitário. Os aspectos que ela está formando hoje configuram um dos dias mais especiais deste mês. É importante aproveitar esses dias para nos dedicar ao que realmente é importante em nossa vida e ao que queremos ver fluindo de forma benéfica em nossas vidas. Uma dica interessante para aproveitar os trânsitos de hoje é se arrumar, colocar uma roupa que você goste (mesmo que você esteja em home office) e colocar uma música animada, para começar o dia com o pé direito. Porém, como nem tudo são flores, por volta das 14 horas a Lua formará uma quadratura com Netuno em Peixes, o que é considerado um aspecto desarmônico na Astrologia. Por isso, esse não é um bom horário para ter uma conversa importante, porque nesse momento as emoções podem estar afloradas e nos levar a agir exageradamente em discussões. A sinceridade em excesso também pode ser causadora de problemas hoje.

Signo de Escorpião hoje

A Lua cheia em Sagitário representa um convite para se cobrar menos e perceber pequenos motivos para se sentir grato(a) em seu dia a dia. Muitas vezes, você foca tanto no resultado que esquece de dar valor para o processo que você está vivendo até chegar lá. Aproveite esse momento para reconhecer a importância de cada passo.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.