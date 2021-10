Previsão do signo de Escorpião para hoje, 16 de outubro

Signo de Escorpião hoje

Esse sábado de Lua em Peixes nos deixa mais sensíveis e apaixonados, mas também pode fazer com que os sentimentos ruins que você já estava sentido se evidenciem. Isso acontece porque a influência de Peixes faz com que seja mais fácil perceber a intensidade das nossas emoções. Apesar dessa amplificação dos sentimentos ser um pouco desafiadora, ela também pode nos ajudar no processo de autoconhecimento, já que muitas vezes acabamos ignorando aquelas emoções que são mais delicadas. Mas também não vale se vitimizar e acabar dramatizando tudo o que você está vivendo nesse momento! É preciso aprender que nem sempre tudo aquilo que sentimos condiz com a realidade, precisamos questionar nossos próprios pensamentos para haver equilíbrio com a racionalidade. O lado positivo de Peixes é que toda essa sensibilidade nos deixa mais amorosos e atenciosos, promovendo bons momentos com as pessoas amadas e até mesmo novos encontros.A intensidade emocional dos escorpianos pode despertar emoções difíceis hoje, já que a presença da Lua em Peixes faz com que você esteja mais perceptivo e seja influenciado por tudo aquilo que te cerca. Sabendo disso, tenha cautela para não se abalar com situações que não te envolvem diretamente.