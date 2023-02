Previsão do signo de Escorpião para hoje, 16 de fevereiro

Signo de Escorpião hoje

Hoje a Lua ingressou no signo de Capricórnio no começo da madrugada, mudando o clima expansivo e mais leve dos últimos dias. As energias capricornianas também são reforçadas pelo trânsito do seu planeta regente, Saturno, que se encontra com o Sol hoje. A ambição é uma forte característica de Capricórnio que vamos sentir agora. Por isso, aproveite as energias deste signo para estruturar melhor seus projetos profissionais e pessoais, pensando de maneira mais prática e realista sobre os seus objetivos. Estabeleça suas prioridades e tente realizar as coisas mais importantes antes das 16 horas. A partir desse horário, a quadratura que a Lua forma com Júpiter em Áries pode nos deixar mais impulsivos e desconcentrados.Essa semana de Lua minguante está sendo muito intensa para as pessoas de Escorpião - principalmente para aquelas que estão ‘empurrando com a barriga’ alguma coisa. Reconecte-se com sua coragem e autoestima - no fundo, você sabe o que deseja. Dê o primeiro passo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.