Previsão do signo de Escorpião para hoje, 15 de junho

A quadratura de Saturno está formando uma quadratura com Urano em Touro pela segunda vez neste ano. A tensão entre esses dois astros tem sido o movimento propulsor das principais questões que estão se desenrolando durante esse ano no âmbito coletivo: os segredos de Estado estão sendo descobertos e a dualidade entre o velho e o novo, o conservador e o progressista. Enquanto Urano quer quebrar paradigmas e trazer novidades, Saturno pede mais infraestrutura e organização, impondo seus limites e ritmos próprios. Por isso, temos vivido uma dualidade não apenas na política, mas também em nossa vida pessoal. Estamos sendo movidos por um sentimento que nos impulsiona a fazer mudanças, mas, ao mesmo tempo, temos medo de sair da zona de conforto e das possíveis consequências que isso trará. Além disso, o movimento retrógrado de Mercúrio e Saturno também está nos direcionando a fazer essas revisões em todas as áreas da nossa vida. É um ótimo momento para colocar no papel tudo aquilo que você tem planejado apenas mentalmente, para conseguir visualizar e organizar melhor para, então, tomar decisões mais coerentes e conscientes.

Signo de Escorpião hoje

Hoje a Lua fica fora de curso a partir das 14:28 e te convida a desacelerar o ritmo automático que tem regido a sua vida, para dar atenção também às suas necessidade psicológicas. Caso você não respeite o seu corpo e a sua mente, se torna mais propenso a imprevistos e desentendimentos que são efeitos desse movimento lunar,



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.