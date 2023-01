Previsão do signo de Escorpião para hoje, 15 de janeiro

Signo de Escorpião hoje

Hoje o dia começa com a Lua em Libra formando uma quadratura com Plutão em Capricórnio, e entrando em Escorpião às 9 horas. Esses trânsitos te convidam a liberar aquilo que está te impedindo de prosperar, de alcançar seus objetivos. Aproveite a Lua minguante para deixar as coisas irem, fazendo com que as cobranças e indecisões possam recair muito menos sobre você, focando nas vibrações mais altas do dia. Aproveite o momento para estabelecer suas escolhas e se comprometer, já que a Lua em Escorpião pede para que resgatemos nosso poder pessoal. Além disso, cuidado com seus relacionamentos, já que muitos conflitos podem surgir, sendo necessário estar mais consciente dos seus sentimentos.Você, escorpiano, pode passar por algumas crises existenciais ao perceber que nem tudo está sob seu controle. É preciso ter paciência e buscar formas diferentes de agir, esse movimento pode aumentar suas motivações e assertividade em relação às suas escolhas.