Previsão do signo de Escorpião para hoje, 14 de setembro

Na última semana, Vênus ingressou em Escorpião, o que configura um período favorável para organizar a casa e dar um destino a coisas que você vem varrendo para baixo do tapete. Além disso, Marte ingressa em Libra hoje, o que não é favorável do ponto de vista astrológico, trazendo certo desconforto interno e externo. Como Marte está bem próximo do Sol, as situações se tornam mais nebulosas e confusas. Nada é o que parece ser e é fácil perder tempo, dinheiro e energia correndo atrás de coisas que não valem a pena. A melhor coisa é proteger sua energia e concentrar sua ação para as suas prioridades. Na pressa você pode tomar atitudes precipitadas e acabar se atropelando no processo. Júpiter está retrogradando em Aquário e se aproxima do seu signo, o que pode fazer com que você se prenda a ideias conservadoras. Tenha cuidado para não deixar que crenças limitantes atrapalhem o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Signo de Escorpião hoje

O ingresso de Marte em Libra, que é um signo relacionado com a estabilidade e com a rotina. Apesar de ser essencial manter o foco em suas metas, é preciso lembrar que você não funciona como uma máquina e exigir isso de si mesmo é injusto. Aproveite esse novo mês para inserir em seu dia a dia novos hobbies e também momentos de puro relaxamento.



